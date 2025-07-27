الأحد 2025-07-27 09:18 م
 

ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأحد، 27-07-2025 07:23 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده قدّمت قبل أسبوعين مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار لدعم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك.اضافة اعلان


وأكد ترامب، في تصريحات صحفية على هامش لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن على إسرائيل اتخاذ قرار واضح بشأن قطاع غزة، مشدِّداً على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً.

وأضاف الرئيس الأميركي أن حركة حماس مطالَبة بإعادة جميع المحتجزين لديها، مشيراً إلى أنه تم بالفعل استعادة معظمهم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"

عربي ودولي الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"

ل

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مجددا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

عربي ودولي المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً

غرفة تجارة العقبة

أخبار محلية تجارة العقبة تسلّم "الخيرية الأردنية" 30 طناً من المساعدات لغزة

الأردن يشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدا

أخبار محلية الأردن يشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدا

ت

مهرجان جرش مهرجان جرش.. عروض فنية تراثية مميزة في "الساحة الرئيسة"

وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك

أسواق ومال وزير التجارة الأمريكي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول من أغسطس

ب

أسواق ومال وسائل إعلام: وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين يزور الصين



 
 





الأكثر مشاهدة