ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة

07:23 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده قدّمت قبل أسبوعين مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار لدعم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك. اضافة اعلان





وأكد ترامب، في تصريحات صحفية على هامش لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن على إسرائيل اتخاذ قرار واضح بشأن قطاع غزة، مشدِّداً على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً.



وأضاف الرئيس الأميركي أن حركة حماس مطالَبة بإعادة جميع المحتجزين لديها، مشيراً إلى أنه تم بالفعل استعادة معظمهم.