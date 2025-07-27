ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة

وأكد ترامب، في تصريحات صحفية على هامش لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن على إسرائيل اتخاذ قرار واضح بشأن قطاع غزة، مشدِّداً على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً.
وأضاف الرئيس الأميركي أن حركة حماس مطالَبة بإعادة جميع المحتجزين لديها، مشيراً إلى أنه تم بالفعل استعادة معظمهم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد مجددا باغتيال المرشد الأعلى الإيراني
-
المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً
-
مصدر: قيادة القوات الأوكرانية تعوض خسائرها البشرية بمرتزقة من كولومبيا
-
وزير خارجية هنغاريا: التعاون مع روسيا يصب في مصلحة بلادنا
-
سوريا تتجه لإجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الشرع
-
بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها
-
مسؤول برازيلي: تهديدات ترامب تدفعنا لتعزيز العلاقات مع الشركاء في "بريكس"
-
سفينة "حنظلة" تصل إسرائيل بعد اعتراضها من طرف جيش الاحتلال