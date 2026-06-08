ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا

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الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار فورا. اضافة اعلان





وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، الاثنين، "يجب على إسرائيل وإيران أن تتوقفا فورا عن إطلاق النار".





