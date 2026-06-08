ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، الاثنين، "يجب على إسرائيل وإيران أن تتوقفا فورا عن إطلاق النار".
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