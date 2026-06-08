الإثنين 2026-06-08 01:41 م

ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الإثنين، 08-06-2026 01:10 م
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار فورا.اضافة اعلان


وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، الاثنين، "يجب على إسرائيل وإيران أن تتوقفا فورا عن إطلاق النار".
 
 


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