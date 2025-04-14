ترامب: على إيران التخلي عن حلم امتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه ردا قاسيا

07:59 م

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن إيران لا بد أن تتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية. اضافة اعلان





وعندما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا "بالتأكيد".