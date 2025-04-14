ترامب: على إيران التخلي عن حلم امتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه ردا قاسيا

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا "بالتأكيد".
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