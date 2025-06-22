ترامب: على إيران صنع السلام .. الهجمات المستقبلية أكبر بكثير

الوكيل الإخباري - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بشن هجمات "أكثر قسوة واتساعا" إذا لم تستجب للدعوات إلى السلام، وذلك بعد تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.



وفي خطاب وجهه إلى الشعب الأميركي والعالم فجر الأحد، قال ترامب إن "الهدف من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي"، مؤكدا أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل"، وفق تعبيره.

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ووصف ترامب العملية بأنها "نجاح عسكري رائع ورسالة رادعة لطهران"، وأضاف: "على إيران الآن أن تصنع السلام، وإلا فإن الضربات المقبلة ستكون أكبر بكثير وأكثر دقة"، مشيرا إلى أن "أهداف الليلة كانت من الأصعب، لكن هناك المزيد إذا تطلّب الأمر".



وأكد ترامب أن الهدف الأساسي للعملية هو "منع امتلاك إيران لأي قدرة تهدد الأمن العالمي"، مشددًا على أن "الولايات المتحدة ما زالت تملك قائمة بأهداف أخرى جاهزة، وأن إيران تواجه خيارين: السلام أو المأساة".



كما أعلن ترمب أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا لعرض تفاصيل العملية العسكرية ونتائجها.



جاءت تصريحات ترامب بعد تعرض منشآت نووية إيرانية رئيسية لهجمات أمريكية.

وتعد فوردو ونطنز وأصفهان من المواقع المحورية في البنية التحتية النووية الإيرانية، وتخضع أجزاء منها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وانهيار المحادثات الأخيرة في جنيف بين إيران والدول الأوروبية بشأن مستقبل البرنامج النووي.



كما تأتي في ظل ضربات عسكرية متبادلة بين إيران وإسرائيل.



ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة الإيرانية على تصريحات ترامب أو تفاصيل الهجوم، فيما ينتظر أن تثير العملية تداعيات إقليمية ودولية واسعة النطاق.

RT