الأحد 2026-07-19 03:52 م

ترامب: على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأحد، 19-07-2026 03:25 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا.اضافة اعلان


وأضاف ترامب أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام كان يرغب قبل وفاته في إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وتوفي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا، ليندسي غراهام، السبت 12 تموز 2026، عن عمر ناهز 71 عاما.

وشنّ الجيش الأميركي، فجر الأحد، ضربات جوية جديدة على إيران لـ"معاقبتها" على هجماتها المتكررة في المنطقة، في وقت هدّد فيه الزعيم الأعلى الإيراني بأن واشنطن ستدفع ثمن "سعيها إلى تصعيد الصراع".
 
 


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