الثلاثاء 2025-06-17 04:01 ص
 

ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 17-06-2025 01:42 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا".

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وأضاف " كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه".


وتابع "قلت مرارا وتكرارا إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".

 
gnews

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