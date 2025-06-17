ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا".

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وأضاف " كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه".