ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا

وأضاف " كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه".
وتابع "قلت مرارا وتكرارا إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".
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