ترامب: على خامنئي أن يشعر بالقلق

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء إن على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن يكون "قلقا جدا"، في وقت تعزز الولايات المتحدة حشودها العسكرية في المنطقة.

