الأربعاء 2026-02-04 11:46 م

ترامب: على خامنئي أن يشعر بالقلق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأربعاء، 04-02-2026 11:11 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء إن على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن يكون "قلقا جدا"، في وقت تعزز الولايات المتحدة حشودها العسكرية في المنطقة.

وصرح ترامب في مقابلة مع شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية "أستطيع أن أقول إنه يجب أن يكون قلقا جدا، نعم، يجب أن يكون كذلك. وكما تعلمون، هم يتفاوضون معنا".

 
 


