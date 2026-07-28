ترامب: على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) "ينبغي خفض أسعار الفائدة... هناك دول أخرى تدفع أسعار فائدة أقل".
وأضاف "يجب أن يكون لدينا أدنى سعر فائدة في العالم".
وتابع "كيفن رائع، لكنه لديه مجلس، وأعضاء المجلس سياسيون للغاية"، في إشارة إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، مضيفا أنه يعرف ما الذي يرغب وورش في فعله.
-
أخبار متعلقة
-
العراق يعلن اعتقال 5 عناصر إرهابية خلال عملية أمنية في الأنبار
-
واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما
-
زلزالان متتاليان يهزان مقاطعة تشينغهاي الصينية
-
عراقجي يبحث أمن مضيق هرمز مع نظيريه السعودي والعماني
-
مصر .. فاجعة تصيب أهالي الاسماعيلية بوفاة طفلين غرقاً
-
انسحاب أميركي من اجتماع أممي بعد انتقادات فرنسية لإدارة ترامب
-
أول لقاء بين ترامب ونتنياهو منذ اندلاع الحرب مع إيران
-
قرار جديد في مصر بشأن معاملات الأجانب داخل البلاد