الثلاثاء 2026-07-28 09:46 ص

ترامب: على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة

ترامب: على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة
ترامب: على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:01 ص
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) "ينبغي خفض أسعار الفائدة... هناك دول أخرى تدفع أسعار فائدة أقل".

وأضاف "يجب أن يكون لدينا أدنى سعر فائدة في العالم".

وتابع "كيفن رائع، لكنه لديه مجلس، وأعضاء المجلس سياسيون للغاية"، في إشارة إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، مضيفا أنه يعرف ما الذي يرغب وورش في فعله.
 
 


gnews

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