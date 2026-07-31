ترامب: على واشنطن ان تكون "حذرة جدا" في السماح لأوكرانيا بصنع صواريخ باتريوت

وقال ترامب من منتجع كامب ديفيد ردا على سؤال بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج هذه الصواريخ، "هذه الأسلحة مذهلة. علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن السماح لأي طرف بتصنيعها".
وتأتي هذه التصريحات بعد لقاء استمر لأكثر من ساعة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع على وقع تكثيف كييف وموسكو تبادلهما للضربات البعيدة المدى، وتعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن لإنهاء الحرب.
ورغم إعلان زيلينسكي عقب الاجتماع أن ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت، إلا أن الرئيس الأميركي اكتفى بالإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع "مناقشة أمور كثيرة" وأنه "سار بشكل جيد للغاية".
وتحسنت العلاقة بين زيلينسكي وترامب بعد توتر في مستهل الولاية الرئاسية الثانية للأخير، فيما أشار ساكن البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الضربات التي تشنها أوكرانيا في العمق الروسي قد تساعد في إنهاء الحرب.
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