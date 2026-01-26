ترامب: علينا الآن نزع سلاح حماس كما وعدت الحركة

10:10 م

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لإعلام أمريكي، عن تفاصيل جديدة وحساسة تتعلق بطي ملف المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى دور ميداني لـ "حركة حماس" في هذه العملية، ومؤكدا في الوقت ذاته على الانتقال إلى استحقاقات سياسية وعسكرية جديدة.





وأكد ترامب أن عملية البحث عن جثة ضابط الشرطة "الإسرائيلي" "ران غفيلي" والتعرف عليها كانت "صعبة للغاية".



وأوضح أن حركة حماس بذلت جهدا كبيرا إلى جانب الاحتلال للعثور على الجثة، مبينا أن الحركة ساعدت بشكل فعال في تحديد مكان جثة آخر محتجز كان موجودا داخل القطاع.



وفي خطوة تعكس ملامح المرحلة المقبلة بعد إنهاء ملف المحتجزين، صرح ترمب" قائلا: "الآن علينا نزع سلاح حماس كما وعدت الحركة".





