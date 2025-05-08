ترامب عن إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين: يمكن حدوث ذلك

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إنه يمكن خفض الرسوم الجمركية على الصين. اضافة اعلان





وأضاف ترامب خلال رده على أسئلة الصحافيين، إنه يرغب برؤية استعداد من جانب الصين، مشيرا إلى أنه يتوقّع لقاء وديا مع الصين.