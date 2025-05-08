ترامب عن إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين: يمكن حدوث ذلك

وأضاف ترامب خلال رده على أسئلة الصحافيين، إنه يرغب برؤية استعداد من جانب الصين، مشيرا إلى أنه يتوقّع لقاء وديا مع الصين.
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