الخميس 2025-05-08 10:00 م
 

ترامب عن إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين: يمكن حدوث ذلك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الخميس، 08-05-2025 08:59 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إنه يمكن خفض الرسوم الجمركية على الصين.اضافة اعلان


وأضاف ترامب خلال رده على أسئلة الصحافيين، إنه يرغب برؤية استعداد من جانب الصين، مشيرا إلى أنه يتوقّع لقاء وديا مع الصين.
 
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