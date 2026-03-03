ترامب عن الحوار مع إيران: فات الأوان

وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشال تعليقا على مقال رأي "خسروا دفاعاتهم الجوية وقواتهم الجوية وبحريتهم وقادتهم ثم أرادوا التحاور، فقلت ‘فات الأوان‘!".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
