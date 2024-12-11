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ترامب عن الشرق الأوسط: حل أزمتها أسهل من أوكرانيا

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الأربعاء، 11-12-2024 01:14 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقب زيارته لفرنسا أن حل الصراع في أوكرانيا يشكل أولوية.اضافة اعلان


وأضاف في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" أن هناك الكثير من الأزمات في العالم، لكن حل القضية الروسية الأوكرانية يشكل أولوية.

فيما يعتقد ترامب أنه على الرغم من أهمية الوضع في الشرق الأوسط أيضاً، إلا أنه أسهل حلا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

في ذات المقابلة صرح ترامب أن على السوريين التعامل مع الوضع الراهن بمفردهم دون مساعدة الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال إن "هناك العديد من الأزمات في العالم. قبل بضعة أيام، بدأت في سوريا أزمة جديدة، إذ سيتعين عليهم التعامل معها بشكل كامل، لأننا (الولايات المتحدة) وفرنسا غير مشاركين في ذلك".

وفي سياق متصل أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، إلى أنه "سيكون صعبا على الرئيس الأمريكي المنتخب أن يظل مجرد مراقب مع تشكيل ملامح سوريا ما بعد الرئيس السابق بشار الأسد".

ورأت أنه "سيتعين على ترامب النظر في استمرار وجود حوالي 900 جندي أمريكي في شرق سوريا".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها".

وأضاف قبيل لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس: "هذه ليست معركتنا، فلندع الوضع يأخذ مجراه. دعونا لا نتدخل".

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