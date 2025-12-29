ترامب غاضب من استهداف مقر إقامة بوتين ويصفه بـ"الغلطة الكبيرة"

وأضاف ترامب، للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر إقامته مارالاغو:
"علمتُ بهذا (الهجوم) من الرئيس بوتين، وقد شعرتُ بغضب شديد حيال ذلك".
وشدّد ترامب على أن مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي كانت غلطة كبيرة.
وقال: "من الطبيعي أن يقوم الأوكرانيون بالدفاع. إنهم يدافعون عن أنفسهم. لكن مهاجمة منزله (بوتين) أمر آخر تمامًا. ما كان ينبغي للقوات الأوكرانية أن تفعل ذلك. لا يجوز التصرف بهذا الشكل".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن نظام كييف شنّ هجومًا إرهابيًا على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود الليلة الماضية، باستخدام 91 طائرة مسيّرة ضاربة. ووفقًا له، تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من تدمير جميع الطائرات المسيّرة المعادية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الرئيس بوتين قام بإبلاغ نظيره الأمريكي أن المحاولة الأوكرانية لاستهداف مقر الرئاسة في مقاطعة نوفغورود لن تمر دون رد. وأكد بوتين أن مثل هذه الأعمال الإرهابية المتهورة لن تمر دون رد.
ووفقًا لمساعد الرئيس الروسي، تسببت المحاولة الأوكرانية الشنيعة بـ"صدمة وغضب للرئيس الأمريكي".
روسيا اليوم
