ترامب "غير متأكد" من السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه "غير متأكد" مما إذا كان سيسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، وفق ما نقلت عنه صحيفة فاينانشال تايمز الخميس.

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