الإثنين 2026-03-16 06:54 م

ترامب: غير مستعد لإبرام اتفاق مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأحد، 15-03-2026 07:35 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إنه غير مستعد لإبرام اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن "الشروط ليست جيدة بما فيه الكفاية بعد".اضافة اعلان


وأضاف ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز" أن الضربات على جزيرة خرج "دمرت بالكامل" معظم الجزيرة، ولكن "قد نضربها بضع مرات أخرى من أجل المتعة فقط".

وأشار إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت إيران ألقت ألغاما في مضيق هرمز".

وقال ترامب: "أسمع أن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد قد لا يكون على قيد الحياة".

وفي وقت سابق، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب رفضت جهود حلفاء بالشرق الأوسط لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران التي بدأت قبل أسبوعين بهجوم جوي أميركي إسرائيلي واسع النطاق.

وذكر مصدران إيرانيان كبيران لرويترز أن طهران رفضت إمكانية التوصل إلى أي وقف لإطلاق النار لحين توقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وأضافا أن عدة دول سعت للتوسط لإنهاء الصراع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

الأكثر مشاهدة