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ترامب: فترة بايدن الرئاسية كانت كارثة بالمطلق على الولايات المتحدة

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دونالد ترامب
الخميس، 02-01-2025 11:56 م

الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنها "كارثة بالمطلق" حلت على الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر منصة "Truth Social": "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، كانت ولايته كارثة بالمطلق".

وأضاف: "لن ننسى ما فعله بايدن هو ومجموعته من البلطجية".

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RT

 
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