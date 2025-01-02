ترامب: فترة بايدن الرئاسية كانت كارثة بالمطلق على الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنها "كارثة بالمطلق" حلت على الولايات المتحدة.



وكتب ترامب عبر منصة "Truth Social": "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، كانت ولايته كارثة بالمطلق".



وأضاف: "لن ننسى ما فعله بايدن هو ومجموعته من البلطجية".

اضافة اعلان