ترامب: فترة بايدن الرئاسية كانت كارثة بالمطلق على الولايات المتحدة

وكتب ترامب عبر منصة "Truth Social": "جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي، كانت ولايته كارثة بالمطلق".
وأضاف: "لن ننسى ما فعله بايدن هو ومجموعته من البلطجية".
-
أخبار متعلقة
-
جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط الجمعة
-
"FBI": لا يوجد حتى الآن أي صلة بين الهجمات الإرهابية في نيو أورليانز ولاس فيغاس
-
اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات في بريطانيا
-
السويد تخصص أكثر من 27 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت
-
الصدر: كل من يحاول الانتقام من المدنيين لا يمثل الإسلام
-
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 7 يناير
-
مسؤولون إسرائيليون: إرسال الوفد للدوحة محاولة اللحظة الأخيرة
-
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان