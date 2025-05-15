ترامب في الإمارات..اختتام جولته الخليجية والذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال

07:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731162 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، زيارة إلى الإمارات يتوقع أن تؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أشاد خلال زيارته لقطر بخطط الدوحة لاستثمار 10 مليارات دولار في قاعدة العُدَيد الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وقبل مغادرته الدوحة متوجها إلى الإمارات، آخر محطة في جولته الخليجية، قال ترامب في كلمة ألقاها أمام القوات الأميركية في القاعدة، إن قيمة المشتريات الدفاعية القطرية من الاتفاقات التي أبرمتها أميركا الأربعاء، تبلغ 42 مليار دولار.



ثم توجه إلى أبوظبي حيث كان في استقباله في المطار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وزار الزعيمان جامع الشيخ زايد الكبير.



ويتطلع قادة الإمارات للحصول على دعم أميركي لتحويل الدولة الخليجية الغنية لرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.



وذكرت رويترز الأربعاء أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الولايات المتحدة والإمارات يسمح للدولة الخليجية باستيراد 500 ألف وحدة سنويا من الرقائق الأكثر تقدما من إنتاج إنفيديا اعتبارا من العام الجاري.



ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز بناء الدولة لمراكز البيانات الضرورية للغاية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. غير أن مصادر قالت إن هذا الاتفاق يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي لدى دوائر في الحكومة الأميركية وربما تتغير بنوده.