ترامب في خطابه إلى الأمة: الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم

الخميس 2025-12-18 09:11 ص

الخميس، 18-12-2025 07:28 ص

الوكيل الإخباري-   اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جيش بلاده "الأقوى في العالم" وأعلن في خطابه إلى الأمة أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا في عدد الملتحقين بالقوات المسلحة.

قال الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الأمة من البيت الأبيض: "لدينا أقوى جيش في العالم".

 

وأضاف ترامب عن الملتحقين بصفوف القوات المسلحة الأمريكية: "مليون و450 ألف جندي أمريكي سيحصلون، قبل عيد الميلاد، على مكافأة خاصة بقيمة 1776 دولارا".

وقال ترامب: "لذا، تكريما لتأسيس بلادنا عام 1776، سنُرسل لكل جندي مبلغ 1776 دولارا — فكّروا في ذلك - والشيكات في طريقها بالفعل".

في المقابل، سبق أن اعترف مسؤولون في "البنتاغون" بأن واشنطن مجبرة على إعادة النظر في نفقاتها العسكرية، خصوصا المتعلقة بالمعدات العسكرية، وذلك جزئيا بسبب قدرة روسيا على إنتاج مليون طائرة مُسيرة خلال 12 شهرا.

 
 


