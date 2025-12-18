ترامب في خطابه إلى الأمة: الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم

وقال ترامب: "لذا، تكريما لتأسيس بلادنا عام 1776، سنُرسل لكل جندي مبلغ 1776 دولارا — فكّروا في ذلك - والشيكات في طريقها بالفعل".
في المقابل، سبق أن اعترف مسؤولون في "البنتاغون" بأن واشنطن مجبرة على إعادة النظر في نفقاتها العسكرية، خصوصا المتعلقة بالمعدات العسكرية، وذلك جزئيا بسبب قدرة روسيا على إنتاج مليون طائرة مُسيرة خلال 12 شهرا.
