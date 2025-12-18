ترامب في خطابه إلى الأمة: الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جيش بلاده "الأقوى في العالم" وأعلن في خطابه إلى الأمة أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا في عدد الملتحقين بالقوات المسلحة.

قال الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الأمة من البيت الأبيض: "لدينا أقوى جيش في العالم".