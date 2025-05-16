ترامب في رحلة العودة: لست محبطا لقد حصلنا على 4 تريليون دولار

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه "لن يحدث شيء" بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا حتى يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وفي رحلة عودته بعد جولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمارات، طرح صحفي سؤالا على ترامب قائلا: "هل تشعر بخيبة أمل من مستوى الوفد الذي أرسله الروس إلى تركيا؟"، فرد ترامب بالقول: "لا أعرف أي شيء عن الوفد. أنا لست محبطا من أي شيء! لماذا أشعر بخيبة أمل؟ لقد حصلنا للتو على 4 تريليون دولار!.

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وأضاف ترامب: "أنظر، لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين، حسنا؟ من الواضح أنه لم يكن ليذهب إذا لم أكن هناك. لا أعتقد أن أي شيء سيحدث، سواء أعجبك ذلك أم لا، حتى نلتقي أنا وهو، لكن سيتعين علينا حل المشكلة لأن الكثير من الناس يموتون".



يأتي هذا التعليق في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة.