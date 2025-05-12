ترامب في زيارة تاريخية للشرق الأوسط وقمة خليجية أميركية في الرياض

11:12 م

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الوكيل الإخباري- غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، الولايات المتحدة متجها إلى السعودية التي يستهل فيها جولته الخارجية الأولى منذ عودته إلى السلطة، ويزور بعدها قطر والإمارات. اضافة اعلان





وأقلعت الطائرة الرئاسية نحو الرياض من قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن، تزامنا مع إعلان حركة حماس أنها سلمت المحتجز الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا في قطاع غزة، إلى الصليب الأحمر الدولي.



والأربعاء، سينضم ترمب إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة الخليجية - الأميركية الخامسة من نوعها في الرياض.



وألمح الرئيس الأميركي قبيل سفره، إلى أنه قد يذهب الى تركيا كذلك الخميس لحضور مباحثات محتملة بين أوكرانيا وروسيا بشأن إنهاء الحرب بينهما.



ويتوقع أن تبرم الدول الثلاث صفقات مع إدارة ترامب تشمل مجالات الدفاع والنقل الجوي والطاقة والذكاء الاصطناعي.



إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض الاثنين أنه سيتعامل "بأقصى درجات الشفافية" مع الطائرة الرئاسية الجديدة التي تعتزم قطر تقديمها الى ترامب، نافيا بأن تكون الدولة الخليجية تتوقّع في المقابل معاملة تفضيلية.



وأثار قبول الهدية تساؤلات أخلاقية من الحزبين الجمهوري والديموقراطي إذ أنه يخرق عمليا القوانين القائمة لمنع الفساد الحكومي.



وقال ترامب (78 عاما) الأحد إن العملية "شفافة"، موجها سهام النقد إلى الديموقراطيين الذين يرغبون في إنفاق المال على طائرة رئاسية جديدة.