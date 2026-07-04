الأحد 2026-07-05 12:26 ص

ترامب: في غمضة عين ستتحول دول أوروبا إلى دول من العالم الثالث

ل
أرشيفية
 
السبت، 04-07-2026 11:23 م

الوكيل الإخباري- أطلق الرئبس الأمريكي دونالد ترامب عبرحسابه في "تروث سوشيال" تعليقا بشأن المهاجرين إلى الدول الغربية، زعم فيه أنه انقذ بلاده من المصير الذي ستصل إليه أوروبا.

وكتب ترامب في تدوينته: "أوروبا تتعلم أنها عندما تدخل مجرمين من العالم الثالث إلى البلاد، ستتحول إلى دولة من العالم الثالث"، مضيفا أن "هذا (التحول إلى دول من العالم الثالث) يحدث بسرعة، في غمضة عين".

اضافة اعلان


وأكد الرئيس الأمريكي أنه انتخب في الوقت المناسب، في إشارة إلى أنه أنقذ الولايات المتحدة من التحول إلى دولة نامية، بسبب الهجرة.


وأرفق دونالد ترامب تدوينته بفيديو يظهر مخيما تنظيميا لأعداد كبيرة من المواطنين الأفارقة، من دون أن يوضح مصدر أو موقع تصوير الفيديو، أو هوية الموجودين فيه.


يذكر أن ترامب اتبع سياسة هجرة صارمة منذ توليه لمنصبه كرئيس للولايات المتحدة، في يناير 2025. فقام بترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين أو ممن ارتكبوا جرائم. كما أحكم إغلاق منافذ تدفق اللاجئين من أمريكا اللاتينية عبر المكسيك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

كأس العالم بيان رسمي حول سبب تمزق قمصان منتخبي المغرب ومصر

ف

كأس العالم أول تعليق لمدرب المغرب حول مواجهة فرنسا

ب

أسواق ومال الهند ترفع قيود توريد الغاز بعد استئناف الإمدادات من الشرق الأوسط

ف

أخبار محلية رابطة الكتاب تحتفي بالتكريم الملكي للأديب هزاع البراري

ل

عربي ودولي ترامب: في غمضة عين ستتحول دول أوروبا إلى دول من العالم الثالث

ب

أخبار محلية الفيصلي يحسم 7 تعاقدات استعدادا للموسم الجديد

ىى

أخبار محلية عامر شفيع مدربا لحراس مرمى النادي الفيصلي

ل

كأس العالم قرار عاجل من الفيفا بشأن مباراة فرنسا وباراجواي



 
 






الأكثر مشاهدة

 