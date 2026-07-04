ترامب: في غمضة عين ستتحول دول أوروبا إلى دول من العالم الثالث

وكتب ترامب في تدوينته: "أوروبا تتعلم أنها عندما تدخل مجرمين من العالم الثالث إلى البلاد، ستتحول إلى دولة من العالم الثالث"، مضيفا أن "هذا (التحول إلى دول من العالم الثالث) يحدث بسرعة، في غمضة عين".
وأكد الرئيس الأمريكي أنه انتخب في الوقت المناسب، في إشارة إلى أنه أنقذ الولايات المتحدة من التحول إلى دولة نامية، بسبب الهجرة.
وأرفق دونالد ترامب تدوينته بفيديو يظهر مخيما تنظيميا لأعداد كبيرة من المواطنين الأفارقة، من دون أن يوضح مصدر أو موقع تصوير الفيديو، أو هوية الموجودين فيه.
يذكر أن ترامب اتبع سياسة هجرة صارمة منذ توليه لمنصبه كرئيس للولايات المتحدة، في يناير 2025. فقام بترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين أو ممن ارتكبوا جرائم. كما أحكم إغلاق منافذ تدفق اللاجئين من أمريكا اللاتينية عبر المكسيك.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2954 قتيلا
-
"أكسيوس" نقلا عن ترامب: نتنياهو طلب عقد لقاء في البيت الأبيض
-
سي إن إن: خمس سفن على الأقل تراجعت عند مدخل مضيق هرمز
-
تعافي أول مريض مصاب بإيبولا في فرنسا
-
عون يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان
-
رئيس وزراء العراق: لا تهاون مع أي فاسد
-
بزشكيان أبلغ المرشد الإيراني أنه سيتنحى إذا رفض الاتفاق
-
رئيس الوزراء البريطاني: رئيس الوزراء القادم لن يتمكن من تقليص وقت السياسة الخارجية