ترامب: في غمضة عين ستتحول دول أوروبا إلى دول من العالم الثالث

الوكيل الإخباري- أطلق الرئبس الأمريكي دونالد ترامب عبرحسابه في "تروث سوشيال" تعليقا بشأن المهاجرين إلى الدول الغربية، زعم فيه أنه انقذ بلاده من المصير الذي ستصل إليه أوروبا.



وكتب ترامب في تدوينته: "أوروبا تتعلم أنها عندما تدخل مجرمين من العالم الثالث إلى البلاد، ستتحول إلى دولة من العالم الثالث"، مضيفا أن "هذا (التحول إلى دول من العالم الثالث) يحدث بسرعة، في غمضة عين".

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وأكد الرئيس الأمريكي أنه انتخب في الوقت المناسب، في إشارة إلى أنه أنقذ الولايات المتحدة من التحول إلى دولة نامية، بسبب الهجرة.



وأرفق دونالد ترامب تدوينته بفيديو يظهر مخيما تنظيميا لأعداد كبيرة من المواطنين الأفارقة، من دون أن يوضح مصدر أو موقع تصوير الفيديو، أو هوية الموجودين فيه.