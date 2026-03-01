الأحد 2026-03-01 07:51 م

ترامب: قادة إيران الجدد يرغبون في الحوار وسأتحدث معهم

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد، لذي أتلانتيك إن القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار، وإنه وافق على ذلك وسيتحدث معهم، ولكنه لم يحدد موعدا لذلك، قائلا إنه لا يستطيع الجزم بموعد إجراء محادثات معهم.

وأضاف أن بعض الإيرانيين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة فارقوا الحياة، مشيرا إلى أن الإيرانيين يهتفون الآن في الشوارع فرحا بما حدث.


وفي تصريحات أخرى، قال ترامب لشبكة سي إن بي سي، إن العمليات العسكرية ضد إيران تسبق جدولها المقرر.

 

كما قال أيضا لشبكة فوكس نيوز، إن الأمور تسير على ما يرام، وإن ما وصفه بـ"النجاح الذي نحققه لا يصدق".

 
 


