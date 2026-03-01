ترامب: قادة إيران الجدد يرغبون في الحوار وسأتحدث معهم

وأضاف أن بعض الإيرانيين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة فارقوا الحياة، مشيرا إلى أن الإيرانيين يهتفون الآن في الشوارع فرحا بما حدث.
وفي تصريحات أخرى، قال ترامب لشبكة سي إن بي سي، إن العمليات العسكرية ضد إيران تسبق جدولها المقرر.
