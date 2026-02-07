ترامب: قاعدتي الشعبية سعيدة جداً

وفي حديث صحفي له، سألته إحدى المراسلات: "يقول أنصارك إنهم غير راضين عن تركيز الإدارة فقط على ترحيل المجرمين العنيفين؟".
الرئيس ترامب: مع من أنتِ؟
المراسلة: أنا ناتالي أليسون من صحيفة واشنطن بوست.
الرئيس ترامب: نواجه صعوبة في جذب القراء؟ صحيفة واشنطن بوست أداؤها ضعيف جداً. تفضلي. أنتِ في موقف سيئ جداً. تفضلي.
المراسلة: عدد من الأشخاص من قاعدتك الشعبية يقولون إنهم يريدون رؤية جميع المهاجرين غير الشرعيين يتم ترحيلهم.
الرئيس ترامب: دعيني أخبرك عن قاعدتي الشعبية. قاعدتي لم تكن يوماً أقوى مما هي عليه الآن.
قاعدتي هي أنا وأشخاص جيدون جداً، أشخاص يحبون بلدنا. وإذا تحدثتِ عن قاعدتي، قاعدة ماغا كما تسمينها، يمكنك تسميتها بأسماء مختلفة، قاعدة "أميركا أولاً". لا يمكن أن تكون أكثر سعادة مما هي عليه الآن.
لدينا الجريمة عند أدنى مستوى لها منذ 125 عاماً. لدينا حدود مغلقة تماماً. لدينا كل الأشياء التي أرادتها قاعدتنا، ولدينا أفضل اقتصاد في التاريخ. الأسعار انخفضت. لقد ورثنا أسعاراً مرتفعة جداً وأعلى معدل تضخم في تاريخ بلدنا. تخيلي ذلك، الأعلى منذ 448 عاماً. بعض الناس يقولون 48 عاماً، لكنني سأقبل بأيٍّ منهما. لذا فإن قاعدتي سعيدة جداً.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرّض لهجوم روسي كبير
-
البيت الأبيض يحدد 19 شباط موعداً لاجتماع "مجلس السلام" لغزة
-
تصعيد جديد من إدارة ترامب بحق جامعة هارفارد
-
موسكو تعلن عقد جولة محادثات ثالثة لإنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا
-
الخارجية الأميركية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران برًا
-
البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"
-
روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها
-
دبلوماسي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات عمان