السبت 2026-02-07 10:54 ص

ترامب: قاعدتي الشعبية سعيدة جداً

ترامب: قاعدتي الشعبية سعيدة جداً
ترامب: قاعدتي الشعبية سعيدة جداً
 
السبت، 07-02-2026 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن قاعدته الشعبية راضية جداً عن عمله، مشيراً إلى وضع الجريمة والاقتصاد والحدود في الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وفي حديث صحفي له، سألته إحدى المراسلات: "يقول أنصارك إنهم غير راضين عن تركيز الإدارة فقط على ترحيل المجرمين العنيفين؟".

الرئيس ترامب: مع من أنتِ؟

المراسلة: أنا ناتالي أليسون من صحيفة واشنطن بوست.

الرئيس ترامب: نواجه صعوبة في جذب القراء؟ صحيفة واشنطن بوست أداؤها ضعيف جداً. تفضلي. أنتِ في موقف سيئ جداً. تفضلي.

المراسلة: عدد من الأشخاص من قاعدتك الشعبية يقولون إنهم يريدون رؤية جميع المهاجرين غير الشرعيين يتم ترحيلهم.

الرئيس ترامب: دعيني أخبرك عن قاعدتي الشعبية. قاعدتي لم تكن يوماً أقوى مما هي عليه الآن.

قاعدتي هي أنا وأشخاص جيدون جداً، أشخاص يحبون بلدنا. وإذا تحدثتِ عن قاعدتي، قاعدة ماغا كما تسمينها، يمكنك تسميتها بأسماء مختلفة، قاعدة "أميركا أولاً". لا يمكن أن تكون أكثر سعادة مما هي عليه الآن.

لدينا الجريمة عند أدنى مستوى لها منذ 125 عاماً. لدينا حدود مغلقة تماماً. لدينا كل الأشياء التي أرادتها قاعدتنا، ولدينا أفضل اقتصاد في التاريخ. الأسعار انخفضت. لقد ورثنا أسعاراً مرتفعة جداً وأعلى معدل تضخم في تاريخ بلدنا. تخيلي ذلك، الأعلى منذ 448 عاماً. بعض الناس يقولون 48 عاماً، لكنني سأقبل بأيٍّ منهما. لذا فإن قاعدتي سعيدة جداً.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يستذكر جده الحسين بذكرى الوفاء والبيعة

أخبار محلية ولي العهد يستذكر جده الحسين بذكرى الوفاء والبيعة

أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن

عطية: يوم الوفاء والبيعة محطة وطنية لتجديد العهد والولاء للقيادة الهاشمية

شؤون برلمانية عطية: يوم الوفاء والبيعة محطة وطنية لتجديد العهد والولاء للقيادة الهاشمية

وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة

أخبار محلية وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وفاة شاب بحادث سير مؤسف في الكرك

أخبار محلية وفاة شاب بحادث سير مؤسف في الكرك

شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرّض لهجوم روسي كبير

عربي ودولي شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرّض لهجوم روسي كبير

أرقام رسمية تكشف محدودية استخدام محطات المستقبل في الأردن

أخبار محلية أرقام رسمية تكشف محدودية استخدام محطات المستقبل في الأردن



 






الأكثر مشاهدة