الإثنين 2026-03-02 09:15 ص

ترامب: قتلت المرشد قبل أن يسبقني

الإثنين، 02-03-2026 09:09 ص
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية أجراها الليلة مع شبكة "آيه بي سي نيوز"، تعليقًا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين، لكنني وصلت إليه أولًا".اضافة اعلان


وبدا أنه يشير إلى عدد من المحاولات التي أفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نفذتها لاستهدافه، وآخرها خلال حملته الانتخابية عام 2024.

وعندما سُئل عمن يراه الآن مرشحًا لقيادة إيران بعد مقتل خامنئي، قال ترامب إن جميع من كان يفكر فيهم قد قُتلوا بالفعل، مضيفًا أن الهجوم كان ناجحًا إلى درجة أنه قضى على معظم المرشحين.

وأوضح: "لن يكون أيٌّ ممن كنا نفكر بهم، لأنهم جميعًا ماتوا. صاحب المركز الثاني أو الثالث مات أيضًا".

وفي وقت سابق، قال ترامب إن العمليات العسكرية ضد إيران "ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف".

وأوضح ترامب أنه: "ضربنا مئات الأهداف، بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي، و سفن، بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".

وتابع: "أحث الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة، أو مواجهة الموت المحتوم".

وأكد ترامب مقتل 3 من جنود الجيش الأميركي في العمليات ضد إيران، مضيفًا: "من المرجح سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الأميركيين".

ودعا ترامب الإيرانيين إلى "اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم"، مضيفًا، متحدثًا إليهم: "الولايات المتحدة تقف معكم".

وكشف ترامب عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن القتال قد يستمر خلال الأسابيع الأربعة القادمة.

سكاي نيوز
 
 


gnews

