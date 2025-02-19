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ترامب: قد ألتقي بوتين قبل نهاية الشهر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأربعاء، 19-02-2025 10:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن المحادثات التي جرت يوم الثلاثاء بين وفدي البلدين في العاصمة السعودية الرياض كانت "جيدة جدًا".اضافة اعلان


وفي تصريحاته من منتجعه الخاص "مارالاغو" بولاية فلوريدا، الثلاثاء، جدد ترامب التأكيد على مساعيه لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، محذرًا من أن هذا النزاع قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وبدأت في العاصمة السعودية اجتماعات بين مسؤولين أميركيين وروس لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى بحث قضايا ثنائية، من بينها إصلاح العلاقات بين البلدين وتخفيف العقوبات الاقتصادية.

وقال ترامب إنه أصبح أكثر ثقة بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعد محادثات الرياض.

وقبل أسبوع، أجرى الرئيس الأميركي اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي، حيث قال إنه اتفق معه على ضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي تصريحاته التي أدلى بها الثلاثاء، انتقد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محملًا إياه مسؤولية استمرار الحرب.

وقال ترامب إن زيلينسكي "رئيس غير كفء تمامًا، وتصدر عنه أقوال سخيفة"، مضيفًا أن "قيادته سمحت باستمرار الحرب".

كما انتقد ترامب تعامل الإدارة الأميركية السابقة مع الحرب في أوكرانيا، واصفًا سلوك سلفه الرئيس جو بايدن تجاه هذه القضية بأنه "سيئ ومثير للشفقة".

من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنه لا ينبغي أن يشعر الأوروبيون بالاستبعاد عقب المحادثات الروسية الأميركية في السعودية.

وأضافت أن حل الأزمة الأوكرانية يقتضي التحدث مع طرفي الصراع، مشددة على ضرورة تبني جميع الأطراف لجهود الإدارة الأميركية.

الجزيرة
 
gnews

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