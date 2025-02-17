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ترامب: قد ألتقي بوتين قريبا جدا في السعودية

ترامب: قد ألتقي بوتين قريبا جدا في السعودية
ترامب
الإثنين، 17-02-2025 12:56 ص

الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية "قريبا جدا".

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وقال ترامب للصحفيين، ردا على سؤال حول موعد اللقاء المحتمل مع الرئيس بوتين في السعودية: "الوقت لم يُحدد بعد، ولكن قد يحدث ذلك قريبا جدا". 

 
gnews

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