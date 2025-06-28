السبت 2025-06-28 02:25 ص
 

ترامب: قد نتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

ترامب: قد نتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل
ترامب
 
السبت، 28-06-2025 12:44 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بات قريبا، وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل".

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وبين "الناس يموتون في غزة، ولا أحد يقدم المساعدة لسكان القطاع بينما نفعل نحن ذلك".

 
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