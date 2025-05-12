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ترامب: قد نخفف العقوبات على سوريا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 12-05-2025 07:05 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إنه قد يخفف العقوبات الأميركية على سوريا ردا على استفسار من تركيا.اضافة اعلان


وواجهت سوريا صعوبة في تطبيق الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات الأميركية والتي تبقي البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وتزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة.

وأضاف ترامب للصحفيين "قد نخفف (العقوبات) على سوريا، لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سأله عن العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال ترامب "سألني الكثيرون عن ذلك، لأن الطريقة التي نفرض بها العقوبات عليهم لا تمنحهم (فرصة) بداية جيدة. لذلك نريد أن نرى كيف يمكننا مساعدتهم".
 
gnews

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