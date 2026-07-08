الأربعاء 2026-07-08 05:28 م

ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 08-07-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مجددا "الليلة"، مؤكدا أنه لا يمكن أن يحصل الإيرانيون على أسلحة نووية، وأنهم "لو كانوا يملكونها لاستخدموها".

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وأضاف ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، أنه "ليس سعيدا" بما يفعله الإيرانيون، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتغيير النظام، لكنه شدد على أن واشنطن لا تريد حصول إيران على سلاح نووي.

 
 


gnews

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