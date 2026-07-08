ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

وأضاف ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، أنه "ليس سعيدا" بما يفعله الإيرانيون، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتغيير النظام، لكنه شدد على أن واشنطن لا تريد حصول إيران على سلاح نووي.
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