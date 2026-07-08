ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مجددا "الليلة"، مؤكدا أنه لا يمكن أن يحصل الإيرانيون على أسلحة نووية، وأنهم "لو كانوا يملكونها لاستخدموها".

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