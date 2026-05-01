الجمعة 2026-05-01 11:43 ص

ترامب قد يخفض عديد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الجمعة، 01-05-2026 10:41 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إنه قد يسحب عددا من الجنود الأميركيين المنتشرين في إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضة البلدين الحرب على إيران، بعد يوم من اقتراحه القيام بأمر مماثل في ألمانيا.اضافة اعلان


وقال ترامب لصحفيين في المكتب البيضوي عندما سُئل عما إذا كان سيدرس احتمال خفض عديد القوات الأميركية في إسبانيا وإيطاليا أيضا "نعم، على الأرجح، على الأرجح سأفعل ذلك. لمَ لا؟".

وأضاف "لم تقدم لنا إيطاليا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مروعة، مروعة للغاية".

وقال ترامب الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس خفض عديد قواتها في ألمانيا، وسط خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب مع إيران.

وكتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "تدرس الولايات المتحدة وتراجع إمكان خفض عديد القوات في ألمانيا، وسيُتخذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2025، كان عدد القوات الأميركية المنتشرة في إيطاليا 12662، وفي إسبانيا 3814، بينما بلغ عددها في ألمانيا 36436.

وخلال فترتي ولايته، هدّد ترامب مرارا بخفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا وفي دول أوروبية حليفة أخرى كجزء من انتقاده لحلف الناتو.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

٦ إصابة في حادث تصادم علي شارع البترا

أخبار محلية 6 إصابات بحادث تصادم على شارع البترا

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدلله

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بعيد العمال

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب قد يخفض عديد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا

ربط كهربائي

عربي ودولي اليمن يسعى لتفعيل الربط الكهربائي مع السعودية لمواجهة أزمة الكهرباء

الذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

البقاء لله

أخبار محلية وفاة ثانية بحادث جمرك العقبة.. الجمارك تنعى العقيد محمد صلاح

رحلة قطار مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني

أخبار محلية الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة



 
 






الأكثر مشاهدة

 