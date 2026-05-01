ترامب قد يخفض عديد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا

وقال ترامب لصحفيين في المكتب البيضوي عندما سُئل عما إذا كان سيدرس احتمال خفض عديد القوات الأميركية في إسبانيا وإيطاليا أيضا "نعم، على الأرجح، على الأرجح سأفعل ذلك. لمَ لا؟".
وأضاف "لم تقدم لنا إيطاليا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مروعة، مروعة للغاية".
وقال ترامب الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس خفض عديد قواتها في ألمانيا، وسط خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب مع إيران.
وكتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "تدرس الولايات المتحدة وتراجع إمكان خفض عديد القوات في ألمانيا، وسيُتخذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة".
وحتى تاريخ 31 كانون الأول 2025، كان عدد القوات الأميركية المنتشرة في إيطاليا 12662، وفي إسبانيا 3814، بينما بلغ عددها في ألمانيا 36436.
وخلال فترتي ولايته، هدّد ترامب مرارا بخفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا وفي دول أوروبية حليفة أخرى كجزء من انتقاده لحلف الناتو.
-
