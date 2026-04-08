ترامب: قد يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "هذا يوم عظيم من أجل السلام العالمي"، مشيرًا إلى أن إيران ترغب في تحقيق ذلك.





وأضاف أن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة فيما يتعلق بحركة الملاحة المتراكمة في مضيق هرمز، مؤكداً أن إيران تستطيع البدء بعملية إعادة الإعمار.



وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد “الكثير من التحركات الإيجابية” مع توقعات بجني “أموال طائلة”، لافتًا إلى أن بلاده ستقوم بتخزين إمدادات من مختلف الأنواع وستبقى متربصة في الجوار لضمان سير الأمور.



وختم بالقول إن ذلك “قد يكون العصر الذهبي للشرق الأوسط”، مؤكدًا استمرار دعم الولايات المتحدة لتخفيف الازدحام في مضيق هرمز.





