 
الأربعاء 2025-02-26 08:54 م
 

ترامب: قرار المرحلة الثانية من اتفاق غزة بيد إسرائيل

ترامب
ترامب
الأربعاء، 26-02-2025 08:46 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان قرار وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تتخذه إسرائيل.

اضافة اعلان


وأضاف انه سيكون على إسرائيل اتخاذ القرار بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.


وبين ان حركة حماس مجموعة شريرة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي ترامب: قرار المرحلة الثانية من اتفاق غزة بيد إسرائيل

علم روسيا

عربي ودولي روسيا ترفض ارسال قوات حفظ سلام دولية إلى أوكرانيا

غزة

فلسطين رايتس ووتش: إسرائيل تنقل انتهاكاتها في غزة إلى الضفة

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : الأردن وسوريا.. لقاء يعيد رسم ملامح المستقبل المشترك

العيسوي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي العوران والضلاعين

علم فرنسا

عربي ودولي فرنسا تدعو إسرائيل لإعادة المهجّرين في شمال الضفة بسرعة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعزز قواته شمال الضفة بثلاث كتائب وفصيل دبابات

جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: الاسراع في الانفاق على المشاريع الرأسمالية



 




الأكثر مشاهدة