ترامب: قرار المرحلة الثانية من اتفاق غزة بيد إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان قرار وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تتخذه إسرائيل.

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وأضاف انه سيكون على إسرائيل اتخاذ القرار بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.