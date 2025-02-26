ترامب: قرار المرحلة الثانية من اتفاق غزة بيد إسرائيل

وأضاف انه سيكون على إسرائيل اتخاذ القرار بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.
وبين ان حركة حماس مجموعة شريرة.
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