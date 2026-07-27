ترامب: قررت تجميد الهجمات على إيران بطلب من الوسطاء

وأوضح ترامب أنه استجاب لطلب الوسطاء بمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أنه قرر تجميد الهجمات لإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي.
وأكد أن نافذة الفرصة للتوصل إلى اختراق في المفاوضات "قصيرة"، لافتًا إلى أنه "لن يمنح وقتًا طويلًا" للمحادثات.
وأضاف أن دول الوساطة طلبت منه عدم شن عمليات عسكرية، معربًا عن اعتقاده بأن الإيرانيين "يريدون التوصل إلى صفقة".
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