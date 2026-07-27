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ترامب: قررت تجميد الهجمات على إيران بطلب من الوسطاء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الإثنين، 27-07-2026 07:37 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة تجري "مباحثات عميقة" مع إيران، مؤكدًا أنه في حال عدم نجاحها "فستعود لعملية عسكرية واسعة".اضافة اعلان


وأوضح ترامب أنه استجاب لطلب الوسطاء بمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أنه قرر تجميد الهجمات لإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي.

وأكد أن نافذة الفرصة للتوصل إلى اختراق في المفاوضات "قصيرة"، لافتًا إلى أنه "لن يمنح وقتًا طويلًا" للمحادثات.

وأضاف أن دول الوساطة طلبت منه عدم شن عمليات عسكرية، معربًا عن اعتقاده بأن الإيرانيين "يريدون التوصل إلى صفقة".
 
 


gnews

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