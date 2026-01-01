ترامب: قررنا سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجيلوس وبورتلاند

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "قررنا سحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، معدل الجريمة انخفض للغاية بوجود هؤلاء الوطنيين العظماء في تلك المدن".
وأضاف: "سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى بكثير، عندما تبدأ الجريمة في الارتفاع مرة أخرى.. إنها مسألة وقت فقط!".
