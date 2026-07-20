ترامب: قصفنا إيران بقوة شديدة مجددا الليلة

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الاثنين، إن الجيش الأميركي قصف إيران بقوة شديدة مجددا الليلة. اضافة اعلان





واعتبر ترامب، أن أحدث الضربات العسكرية التي توجه لإيران تنفذ تكريما للجنود الأميركيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة.



وأشار خلال حديث مع الصحفيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم "ضربناهم بقوة شديدة مجددا الليلة، وفعلنا ذلك تكريما للوطنيين العظماء، الثلاثة على الأرجح، هم على الأرجح ثلاثة".



وأضاف أن هؤلاء الجنود قتلوا لكي "لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي".



ونفذ الجيش الأميركي فجر الاثنين بتوقيت الأردن، موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة التاسعة على التوالي.



وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.





