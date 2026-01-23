ترامب: "قوة كبيرة" تتجه نحو إيران

وأضاف ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أنه هدد إيران بضربة أميركية إذا أجرت إعدامات، مشيرا إلى أنها ألغت إعدامات.
وكان مسؤولان أميركيان قالا، إن مجموعة حاملة طائرات أميركية ضاربة ومعدات أخرى ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.
وبدأت السفن الحربية الأميركية بما في ذلك حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وعدد من المدمرات والطائرات المقاتلة في التحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب حملة قمع شديدة على الاحتجاجات في أنحاء إيران في الأشهر الأخيرة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يلوح بالمادة الخامسة للناتو
-
اجتماع في مجلس الأمن بشأن سوريا
-
ترامب: تمكنت من تسوية نزاعات لم أكن أعلم بها
-
هرتسوغ يرفض العفو الفوري عن نتنياهو رغم ضغط ترامب
-
بوتين يكشف بحث تحويل أصول روسية مجمدة لدعم غزة
-
بمشاركة الأردن .. دافوس تشهد توقيع ميثاق مجلس السلام رسمياً
-
ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب
-
بدء مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس