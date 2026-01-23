الجمعة 2026-01-23 09:14 ص

ترامب: "قوة كبيرة" تتجه نحو إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس إن هناك "قوة كبيرة" تتجه نحو إيران وإنه يراقب الوضع في البلاد "عن كثب".

وأضاف ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أنه هدد إيران بضربة أميركية إذا أجرت إعدامات، مشيرا إلى أنها ألغت إعدامات.


وكان مسؤولان أميركيان قالا، إن مجموعة حاملة طائرات أميركية ضاربة ومعدات أخرى ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.


وبدأت السفن الحربية الأميركية بما في ذلك حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وعدد من المدمرات والطائرات المقاتلة في التحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب حملة قمع شديدة على الاحتجاجات في أنحاء إيران في الأشهر الأخيرة.

 
 


