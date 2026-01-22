ترامب: كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة

وجاءت تصريحات ترامب في منتدى "دافوس" بعد يوم واحد فقط من تحذير رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من تمزق النظام العالمي، وذلك في كلمة ألقاها خلال المنتدى نفسه.
وأضاف ترامب قائلاً إن كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة، موجهاً كلامه مباشرة إلى كارني بقوله: "تذكر ذلك يا مارك في المرة المقبلة التي تدلي فيها بتصريحاتك"، معتبرًا أن رئيس الوزراء الكندي لم يظهر ما يكفي من الامتنان في كلمته.
وفي المقابل، تعمد كارني عدم ذكر اسم ترامب بشكل مباشر في خطابه، وهي خطوة وصفها مسؤول كندي سابق بأنها مقصودة، مؤكداً أن مضمون الكلمة كان موجهاً بوضوح إلى سياسات الرئيس الأمريكي وتحركاته الأخيرة.
وفي سياق أوسع، ومع دفع ترامب نحو رؤية تقوم على الهيمنة الإقليمية، مقرونة بتصريحات عن احتمال جعل كندا الولاية الحادية والخمسين، بدأت أوتاوا، بحسب تقارير، الاستعداد لسيناريوهات غير مسبوقة تتعلق بكيفية مواجهة أي تهديد عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة.
وزاد ترامب من حدة التوتر القائم بين البلدين عندما نشر صورة معدلة على منصة "تروث سوشيال" تظهر خريطة كندا مغطاة بالعلم الأمريكي.
وبعيداً عن تصريحات الضم، شهدت العلاقات الأمريكية-الكندية توتراً متصاعداً بسبب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، الأمر الذي دفع كندا إلى تسريع جهودها لتنويع شركائها التجاريين وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية.
وفي هذا الإطار، تحرك كارني، وهو مصرفي مركزي سابق تولى رئاسة الحكومة، نحو تخفيف التوترات التجارية مع الصين في محاولة لإعادة التوازن لسياسة بلاده الاقتصادية.
وقال كارني في كلمته من منصة المنتدى الاقتصادي العالمي: "دعوني أكون واضحاً، نحن نعيش حالة تمزق وليست مرحلة انتقالية"، مشيراً إلى أن النظام العالمي القائم على القواعد، والمدعوم بما سماه الهيمنة الأمريكية، لم يعد يعمل بالشكل المطلوب.
واختتم كارني خطابه بدعوة صريحة إلى التوقف عن تجاهل الواقع، وتسميته بوضوح، وبناء القوة في الداخل، والعمل المشترك، وهو ما قوبل بتصفيق حار من الحضور وقوفاً.
روسيا اليوم
-
