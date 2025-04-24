ترامب: كندا لن تستمر في الوجود بدون الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا "لن تستمر في الوجود بدون الولايات المتحدة"، في تصريحات جاءت قبل أيام من إجراء الانتخابات الكندية.



وأعاد ترامب إدخال نفسه في انتخابات كندا أثناء مراسم توقيع داخل المكتب البيضاوي، قائلا إن كندا "ستتوقف عن الوجود كدولة" دون شراء الولايات المتحدة السلع منها.

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وقال: "يجب أن أكون صريحا، كدولة، الأمر يعمل بشكل رائع". وكان قد هدد سابقا بجعل كندا الولاية 51 من خلال الضغط الاقتصادي.



وأكد ترامب مجددا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا، بما في ذلك السيارات والنفط.



وأضاف: "نحن لا نريد في الواقع أن تصنع كندا السيارات لنا، إذا أردنا أن نكون صريحين. نريد أن نصنع سياراتنا بأنفسنا".