ترامب: كوبا تسير في اتجاه الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مبهم بأن كوبا تتجه نحو الولايات المتحدة، قائلا خلال فعالية في ولاية داكوتا الشمالية: وبالحديث عن كوبا: بعد عقود عديدة، بدأت كوبا تتجه نحونا.



ولم يوضح ترامب ما الذي يعنيه بهذا التصريح.

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