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ترامب: كوبا تسير في اتجاه الولايات المتحدة

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أرشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 12:57 ص

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مبهم بأن كوبا تتجه نحو الولايات المتحدة، قائلا خلال فعالية في ولاية داكوتا الشمالية: وبالحديث عن كوبا: بعد عقود عديدة، بدأت كوبا تتجه نحونا.

ولم يوضح ترامب ما الذي يعنيه بهذا التصريح.

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يُذكر أن ترامب كان قد صرّح في وقت سابق في مقابلة مع موقع "أكسيوس" بأنه لا يستبعد تنفيذ عملية ضد كوبا مماثلة للإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد فنزويلا.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت إدارة ترامب الضغوط السياسية والاقتصادية على هافانا. ففي يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب ما وصفه بتهديد مزعوم للأمن القومي الأمريكي من جانب الجزيرة.

 
 


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