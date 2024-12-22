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ترامب لأوروبا: رسوم جمركية تنتظركم إن لم تشتروا النفط والغاز الأمريكي

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الأحد، 22-12-2024 08:52 ص
الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه أبلغ الاتحاد الأوروبي بضرورة تقليص فائضه التجاري مع الولايات المتحدة من خلال شراء النفط والغاز، وإلا سوف يفرض عليه رسوماً جمركية شاملة.اضافة اعلان


وذكر ترامب في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له «تروث سوشيال» صباح أمس الأول (الجمعة)، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعويض الفائض التجاري «الهائل» مع أمريكا عبر شراء النفط والغاز على نطاق واسع من بلاده، وفق ما نقلت شبكة «CNBC».

وبلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي 131.3 مليار دولار عام 2022، وكانت أمريكا أكبر وجهة للصادرات الأوروبية في 2023، إذ استحوذت على 19.7% منها.

واستخدم ترامب سلاح الحرب التجارية ضد عدة دول من بينها الصين خلال ولايته الأولى، وظل يلوح بمعاودة الكرة في حملته الانتخابية الأخيرة بدعوى حماية المصالح الاقتصادية لبلاده.

عكاظ
 
gnews

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