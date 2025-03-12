ترامب: لا أحد سيطرد أحدا من غزة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لن يطرد أحد أحدا من قطاع غزة.



وذكر ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة".

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