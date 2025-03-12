ترامب: لا أحد سيطرد أحدا من غزة

وذكر ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة".
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