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ترامب: لا أحد سيطرد أحدا من غزة

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 12-03-2025 11:10 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لن يطرد أحد أحدا من قطاع غزة.

وذكر ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة".

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وفيما يخص روسيا، أعلن ترامب، الأربعاء، أن مفاوضين أميركيين سيتوجهون "فورا" إلى روسيا، في وقت تحض واشنطن موسكو على القبول باقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما، بعد مفاوضات مع كييف في السعودية.

 
 
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