ترامب: "لا أحد يعرف من المسؤول" في إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
السبت، 25-04-2026 08:56 م

الوكيل الإخباري-   شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، على أن أحدا لا يعرف من يتولى زمام القيادة في إيران، وذلك بعيد إعلانه إلغاء زيارة مبعوثيه إلى إسلام أباد لعقد جولة مفاوضات جديدة.

اضافة اعلان


وجاء في منشور للرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال "هناك اقتتال داخلي هائل، وحالة من الإرباك داخل ما يُسمى بالقيادة لديهم. لا أحد يعرف من المسؤول، بما في ذلك هم أنفسهم".

 
 


إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الجيش الأمريكي استهدف إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم والبحرية الإيرانية اختفت

عربي ودولي ترامب يشتري سندات بقيمة 51 مليون دولار على الأقل في آذار

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ الأربعاء جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيدا لجولة ثانية م

عربي ودولي رئيس وزراء باكستان يؤكد التزامها أداء دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان يدعو الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الطاقة

مجتمع سيرة الأردن يعلن عن شراكة استراتيجية مع مجموعة المركزية لإطلاق "سلسلة القيادة"

أخبار الشركات مجتمع سيرة الأردن يعلن عن شراكة استراتيجية مع مجموعة المركزية لإطلاق "سلسلة القيادة"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بأن يهاجم "بقوة" أهدافا لحزب الله في لبنان

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيان إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في ح

فلسطين 3 شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: ننتظر لتبيان ما إذا كانت واشنطن جادة بشأن الدبلوماسية



 
 






