ترامب: لا أحد يملي عليّ لمن نبيع "إف-35" وتركيا حليفتنا

09:20 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" لتركيا "لا أحد يستطيع أن يملي عليّ لمن نبيع وما الذي لا نبيعه. تركيا حليف كبير لنا". اضافة اعلان





وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" أثناء توجهه من واشنطن إلى ولاية ميشيغان.



وردا على سؤال صحفي بشأن اعتراض نتنياهو على بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا، قال ترامب "تركيا حليف رائع بالنسبة لي. الرئيس رجب طيب أردوغان صديقي. ولا أحد يستطيع أن يملي عليّ لمن نبيع وما الذي لا نبيعه. تركيا حليف كبير لنا".





