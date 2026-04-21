ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي مع إيران وإنها ستتوصل في النهاية إلى "صفقة رائعة".

اضافة اعلان



وأضاف في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن الوقت المتاح للتوصل إلى وقف لإطلاق النار "ليس طويلاً".



وأكد ترامب أنه لا يرغب في تمديد وقف إطلاق النار، لافتا النظر إلى أن الحصار المفروض "كان ناجحا"، وأن الولايات المتحدة "تتعامل مع الملف الإيراني بنجاح كبير".



وشدد على أن واشنطن تواصل العمل من موقع قوة في المفاوضات، معتبراً أن الظروف الحالية تصب في صالح التوصل إلى اتفاق بشروط أفضل.



واتهم إيران الثلاثاء بـ"انتهاك وقف إطلاق النار عدّة مرّات"، وذلك بينما لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات في إسلام أباد.