ترامب: لا أستبعد أي سيناريوهات بشأن فنزويلا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يستبعد أي سيناريوهات بشأن فنزويلا، وأنها جديرة بالاهتمام، مؤكدا استعداده للتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء.. علينا التعامل مع فنزويلا، لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".



وأضاف ترامب: "لقد ألحق (مادورو) ضررا جسيما ببلدنا - في المقام الأول من خلال المخدرات، ولكن أيضا بإطلاق سراح السجناء إلى بلدنا، لقد كانت كارثة حقيقية.. لقد أفرغ سجونه على حسابنا، وقد فعلت دول أخرى الشيء نفسه".

وأشار ترامب إلى "أنه يحب شعب فنزويلا، لكنه يكره قيادتها".



وأكد أنه "على استعداد للتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو"، موضحا أن "قضية فنزويلا تحتاج إلى الاهتمام بها".



وصعدت الولايات المتحدة من ضغوطها على فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، من خلال وضع حاملة طائرات في منطقة البحر الكاريبي، وتصنيف "كارتل الشمس" منظمة "أجنبية إرهابية".



وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن البيت الأبيض يدرس، في حال نجاح محاولاته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خيار منحه ممرا آمنا لمغادرة البلاد إلى ملاذ آخر.



يشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت منذ فترة موقفا متشددا ضد فنزويلا وقيادتها، حيث انتقدت مادورو مرارا واتهمت حكومته بالتورط في تهريب المخدرات.



هذا وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تدبير حرب وتغيير النظام في فنزويلا بهدف الاستيلاء على مواردها الطبيعية.