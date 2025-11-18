الثلاثاء 2025-11-18 01:47 ص
 

ترامب: لا أستبعد أي سيناريوهات بشأن فنزويلا

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 18-11-2025 12:23 ص

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يستبعد أي سيناريوهات بشأن فنزويلا، وأنها جديرة بالاهتمام، مؤكدا استعداده للتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء.. علينا التعامل مع فنزويلا، لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".

وأضاف ترامب: "لقد ألحق (مادورو) ضررا جسيما ببلدنا - في المقام الأول من خلال المخدرات، ولكن أيضا بإطلاق سراح السجناء إلى بلدنا، لقد كانت كارثة حقيقية.. لقد أفرغ سجونه على حسابنا، وقد فعلت دول أخرى الشيء نفسه".

اضافة اعلان


وأشار ترامب إلى "أنه يحب شعب فنزويلا، لكنه يكره قيادتها".


وأكد أنه "على استعداد للتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو"، موضحا أن "قضية فنزويلا تحتاج إلى الاهتمام بها".


وصعدت الولايات المتحدة من ضغوطها على فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، من خلال وضع حاملة طائرات في منطقة البحر الكاريبي، وتصنيف "كارتل الشمس" منظمة "أجنبية إرهابية".


وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن البيت الأبيض يدرس، في حال نجاح محاولاته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خيار منحه ممرا آمنا لمغادرة البلاد إلى ملاذ آخر.


يشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت منذ فترة موقفا متشددا ضد فنزويلا وقيادتها، حيث انتقدت مادورو مرارا واتهمت حكومته بالتورط في تهريب المخدرات.


هذا وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تدبير حرب وتغيير النظام في فنزويلا بهدف الاستيلاء على مواردها الطبيعية.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة مخاطر بلع أقراص الدواء

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026

أسواق ومال المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعام 2026

ب

طب وصحة سبب خفي للإرهاق المزمن

الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

فلسطين الأمم المتحدة: عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف

ل

عربي ودولي ترامب: لا أستبعد أي سيناريوهات بشأن فنزويلا

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط السلام الشامل مع دمشق للانسحاب

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط السلام الشامل مع دمشق للانسحاب

ي

عربي ودولي أنصار المعارضة يتظاهرون في سلوفاكيا

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير



 
 





الأكثر مشاهدة