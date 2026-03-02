ترامب: لا أستبعد إرسال قوات أميركية برية إلى إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين إن "موجة كبيرة" من الهجمات لم تشن بعد في الحرب مع إيران.

اضافة اعلان



وأضاف ترامب، لشبكة (سي.إن.إن) ، أن الولايات المتحدة لا تعرف من سيكون الزعيم الجديد للبلاد عقب مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.



وأشار إلى أن العملية العسكرية جزء من حملة طويلة الأمد للقضاء على التهديد الإيراني.