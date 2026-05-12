ترامب: لا أعتقد أننا بحاجة إلى مساعدة الرئيس الصيني بشأن إيران

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيجري "حديثا مطولا" مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني والتطورات المرتبطة بالحرب على إيران.

اضافة اعلان



وأضاف ترامب أنه لا يعتقد أن هناك حاجة لمساعدة من الرئيس الصيني في التعامل مع الملف الإيراني، في إشارة إلى الموقف الأميركي من مجريات التصعيد.