ترامب: لا أعتقد أن أوكرانيا قصفت مقر إقامة بوتين

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية في طريق عودته إلى واشنطن العاصمة من فلوريدا "لا أعتقد أن تلك الضربة حدثت. هناك شيء ما حدث في مكان قريب إلى حد ما، ولكن لا علاقة له بذلك".
كانت موسكو قد اتهمت كييف يوم الاثنين بمحاولة ضرب مقر إقامة بوتين في منطقة نوفجورود شمال روسيا بـاستخدام 91 طائرة مسيّرة هجومية بعيدة المدى، وقالت إن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية.
وشككت أوكرانيا والدول الغربية في رواية روسيا بشأن الضربة المزعومة.
