ترامب: لا أعتقد أن روسيا تزود ​​إيران بصور الأقمار الصناعية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يصدق التقارير التي تفيد بأن روسيا تزود إيران بصور الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أنه يرغب بالتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذلك الشأن



وأضاف ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "سأسأل بوتين عما إذا كانت روسيا ترسل صور الأقمار الصناعية إلى إيران".



وشكك ترامب في وجود مثل هذه المساعدة أصلا، قائلا: "لا أعتقد أن روسيا أرسلت صور الأقمار الصناعية إلى إيران".

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