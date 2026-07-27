ترامب: لا أعتقد أن روسيا تزود ​​إيران بصور الأقمار الصناعية

وأضاف ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "سأسأل بوتين عما إذا كانت روسيا ترسل صور الأقمار الصناعية إلى إيران".
وشكك ترامب في وجود مثل هذه المساعدة أصلا، قائلا: "لا أعتقد أن روسيا أرسلت صور الأقمار الصناعية إلى إيران".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تجري "محادثات معمقة للغاية مع إيران"، متوعدا باتخاذ "عمل عسكري واسع" إذا فشلت الدبلوماسية.
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